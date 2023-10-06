Лихорадка денге распространится в Европе и США до конца 2030 года – ВОЗ

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Лихорадка денге распространится на юге Соединенных Штатов, в Южной Европе и районах Африки до конца 2030 года. Это случится из-за потепления климата, создающего благоприятные условия для размножения комаров – переносчиков инфекции. Так считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.

Как сообщил эксперт агентству Reuters, нужно готовить страны, чтобы те справились с дополнительной нагрузкой в сфере здравоохранения, которая возникнет из-за инфекции.

Уточняется, что лихорадка денге является важной проблемой для большинства стран Азии и Латинской Америки. Каждый год от заболевания умирают около 20 тысяч человек. Однако с 2000 года показатели заболеваемости во всем мире выросли в восемь раз. В 2022 году количество только официально зарегистрированных случаев достигло 4,2 миллиона, хотя множество случаев заражения врачи не фиксируют, так как лихорадка часто протекает без симптомов.

Кроме изменения климата, к основным факторам распространения лихорадки денге причисляют выросшую мобильность населения и активизировавшийся процесс урбанизации. На данный момент одну из самых крупных вспышек денге переживает Бангладеш, где от заболевания уже погибли более тысячи человек, указывает Reuters.

ВОЗ отметила, что в последние годы инфекция стала быстро распространяющейся во всех регионах. Число случаев заражения каждый год составляет на уровне 100–400 миллионов. В 80% процентах случаев болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. Однако вирус может вызвать острое респираторное заболевание, способное привести к смертельным осложнениям.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели обострилась ситуация с заболеваемостью лихорадкой денге. Власти опубликовали статистику, где только за три недели июля выявили порядка 65 заболевших.

Всего с начала этого года в зафиксировано около 200 случаев.

Лихорадку денге зарегистрировали в нескольких провинциях Таиланда