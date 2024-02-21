Роспотребнадзор исключил риски завоза лихорадки денге в Россию

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Угроза завоза лихорадки денге в страну исключена, так как ситуация в пунктах пропуска через государственную границу отслеживается специалистами Роспотребнадзора. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По информации Роспотребнадзора, специалисты ведомства занимаются выявлением на границе граждан с признаками данного заболевания, включая тех, кто приезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Для того чтобы выявить лихорадку в России, учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора были созданы высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики. Кроме того, в ведомстве предупредили, что при планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом необходимо учитывать рекомендации по предупреждению денге.

"Необходимо носить одежду, максимально закрывающую тело, светлого цвета, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях", – напомнили в Роспотребнадзоре.

На данный момент ведомство мониторит ситуацию с заболеванием.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире из-за изменения климата происходит смещение границ природных очагов инфекций. По ее словам, за прошлый год было обнаружено около 5 миллионов случаев лихорадки денге в Северной и Южной Америке и почти полмиллиона – в Юго-Восточной Азии.

В начале декабря 2023 года управление Роспотребнадзора по Москве опровергало информацию о том, что в столицу пролетел пассажир с Шри-Ланки с симптомами лихорадки денге. Как сообщили в ведомстве, у мужчины действительно была зафиксирована высокая температура, но анализы не выявили у него опасных инфекций.



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