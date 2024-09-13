Роспотребнадзор: в РФ отмечается рост вариантов коронавируса, способных обходить иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Роспотребнадзор предупредил о резком увеличении в стране вариантов коронавируса, способных обходить иммунитет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Так, в последние 2–3 недели в России в 2,5 раза вырос удельный вес распространяющихся штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в состав FLiRT. Эти подвиды имеют особые мутации в шиповидном белке, благодаря которым вирус может обходить иммунную защиту, сохраняя при этом способность инфицирования клеток.

В ведомстве рассказали, что штаммы LB.1 и KP.3 показывают высокую инфекционность по сравнению с другими видами, а мутация, выявленная в LB.1, увеличивает его шансы на обход иммунной системы. В связи с этим, как утверждает Роспотребнадзор, произошел рост заболеваемости COVID-19 в РФ в начале сентября.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксировался в 68 регионах страны. Число госпитализаций выросло в 39 субъектах РФ. В целом заболеваемость COVID-19 выросла на 17,3% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом в Минздраве пока не планируют вводить дополнительные меры защиты в преддверии сезонного подъема заболеваемости.

