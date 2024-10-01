В России зафиксировано семь случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России зарегистрировано семь случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС, сообщает Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

В службе отметили, что ситуация с новым штаммом COVID-19 остается на контроле ведомства.

Ранее Роспотребнадзор назвал симптомы варианта коронавируса ХЕС похожими на предыдущие. Среди них – лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

При этом, по мнению доктора биологических наук Алексея Аграновского, ожидать сильного подъема заболеваемости, как это было в пандемию, не стоит. По его словам, иммунитет людей начнет усиливаться и адаптируется к новому штамму, так что в будущем новый вариант коронавируса окажется "бессильным перед нашей популяцией".