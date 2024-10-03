ВОЗ назвала низким риск распространения Марбургской лихорадки на глобальном уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает как низкий риск распространения Марбургской лихорадки в глобальном масштабе. Об этом ТАСС заявили в женевской штаб-квартире организации.

В то же время ВОЗ оценивает риск как очень высокий для Руанды, где зафиксирована вспышка болезни, и как высокий на региональном уровне. Расследование продолжается, чтобы "определить полный масштаб вспышки, и эта оценка риска будет обновляться по мере получения дополнительной информации".

Сейчас организация не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Руанду и торговлю с ней. По данным на 29 сентября, в африканской стране выявлены 26 случаев заражения лихорадкой Марбург, в том числе восемь с летальным исходом, в 7 из 30 округов Руанды.

При этом более чем в 70% из этих случаев речь идет о заболевании работников здравоохранения из двух медучреждений. Органы здравоохранения выясняют возможные пути распространения вируса, отслеживая состояние здоровья порядка 300 человек, с которыми контактировали заболевшие.

В ВОЗ сослались на информационный бюллетень организации и заявили, что есть риск распространения вспышки на соседние страны, учитывая, что случаи заражения вирусом были ранее зафиксированы в районах на границе Руанды с Демократической Республикой Конго (ДРК), Танзанией и Угандой. ВОЗ и ее партнеры тесно сотрудничают с властями стран, анализируя "возможности оперативной готовности к реагированию на Марбург". Помимо этого, организация оценивает риск для Южного Судана из-за наличия торговых путей между этим государством и Руандой.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что вирус Марбург обладает крайне высокой летальностью. Инкубационный период может доходить до трех недель, а вакцин от заболевания нет. Лечить, по его словам, можно только общими методами, однако летальность составляет более 50%, даже в условиях больницы.