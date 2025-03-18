РСТ опроверг эпидемию ротавируса среди россиян в Египте

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Российским туроператорам не поступало обращений от россиян о заболевании ротавирусом в Египте. Об этом Агентству "Москва" заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее телеграм-каналы начали распространять информацию об эпидемии ротавирусной инфекции среди россиян на курорте Макади в Египте.

"Страховые компании не фиксируют увеличения количества обращений за медицинской помощью у туристов в Египте. Роспотребнадзор и органы здравоохранения Египта не обозначили статус эпидемии", – сказал он.

По словам Горина, при появлении симптомов инфекции следует сразу же обращаться в страховую компанию, через которую необходимо направляться к врачам. Он добавил, что страховка покрывает виды заболеваний, куда включен ротавирус.

В ноябре прошлого года Генконсульство РФ в Анталье заявило о нескольких случаях заболевания туристов вирусной инфекцией. Однако массовой вспышки зафиксировано не было.

Тем не менее, по данным консульства, звонков или обращений с жалобами на вирус от россиян не поступало. Власти курортной турецкой провинции подчеркивали, что ситуация с заболеваниями находится под контролем.

