18 марта, 14:00Туризм
РСТ опроверг эпидемию ротавируса среди россиян в Египте
Фото: depositphotos/peshkova
Российским туроператорам не поступало обращений от россиян о заболевании ротавирусом в Египте. Об этом Агентству "Москва" заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Ранее телеграм-каналы начали распространять информацию об эпидемии ротавирусной инфекции среди россиян на курорте Макади в Египте.
"Страховые компании не фиксируют увеличения количества обращений за медицинской помощью у туристов в Египте. Роспотребнадзор и органы здравоохранения Египта не обозначили статус эпидемии", – сказал он.
По словам Горина, при появлении симптомов инфекции следует сразу же обращаться в страховую компанию, через которую необходимо направляться к врачам. Он добавил, что страховка покрывает виды заболеваний, куда включен ротавирус.
В ноябре прошлого года Генконсульство РФ в Анталье заявило о нескольких случаях заболевания туристов вирусной инфекцией. Однако массовой вспышки зафиксировано не было.
Тем не менее, по данным консульства, звонков или обращений с жалобами на вирус от россиян не поступало. Власти курортной турецкой провинции подчеркивали, что ситуация с заболеваниями находится под контролем.
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