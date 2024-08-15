Врач Красильникова назвала способы защититься от ротавируса на отдыхе

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Тщательное мытье рук, покупка еды только в проверенных местах и отказ от коктейлей со льдом поможет максимально обезопасить себя от ротавирусной инфекции на отдыхе. Об этом Москве 24 рассказала начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управделами президента РФ Екатерина Красильникова.

Она напомнила, что чаще всего при ротавирусе повышается температура и возникает обезвоживание вследствие рвоты и жидкого стула. При таких симптомах важно как можно скорее изолироваться, чтобы прервать цепочку заражений, а также обратиться к врачу.

"Больному важно снизить температуру жаропонижающими и давать как можно чаще пить, чтобы восстановить потерю жидкости. Также врач пропишет препараты, улучшающие процесс пищеварения", – рассказала врач.

При этом источником инфекции может быть и тот, кто уже распространяет вирус, но без ярко выраженных симптомов. И это – наиболее опасный вариант, предупредила эксперт.

"Из-за отсутствия клинической картины заразившийся может передать инфекцию большому количеству людей. При этом иммунитет к ротавирусу очень нестойкий, так что болеть им можно много раз", – отметила врач.



Екатерина Красильникова начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управделами президента РФ На отдыхе риск заразиться выше: вирус прекрасно себя чувствует в теплом влажном климате и быстро распространяется. Плюс на курортах массовое скопление людей.

Чтобы снизить риски и не испортить себе отпуск, лучше держаться от окружающих подальше – на расстоянии хотя бы двух метров и стараться не посещать места массового скопления людей, особенно аквапарки и бассейны, предупредила эксперт.

"Также не советовала бы отпускать детей в игровые комнаты: в таких местах на многочисленных поверхностях могут находиться вирусные частички. В целом инфекция часто передается контактно-бытовым способом, поэтому всем обязательно надо чаще мыть руки под проточной водой с мылом, а затем обрабатывать их антисептиком", – подчеркнула врач.

Кроме того, есть риск заразиться через продукты, с которыми контактировал выделяющий вирус человек. Поэтому на отдыхе не стоит питаться в сомнительных местах. Следует покупать термически обработанную еду, и только там, где она готовилась в нормальных условиях, отметила врач.

"И не советую покупать соки и коктейли, в которых есть лед, – он может быть приготовлен из некипяченой воды. Это рискует стать фактором передачи инфекции", – предостерегла Красильникова.

В то же время эксперт не рекомендовала употреблять противовирусные препараты для профилактики. По словам врача, они не только не приносят пользу, но даже могут нанести вред.



воспалительных заболеваний желудка и тонкой кишки. – Прим. ред. ) не существует. Как и нет лекарственных препаратов для профилактики кишечных инфекций.

Екатерина Красильникова начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управделами президента РФ Нельзя их пить без показаний и не под контролем врача. Эффективных противовирусных препаратов для лечения вирусных гастроэнтеритов () не существует. Как и нет лекарственных препаратов для профилактики кишечных инфекций.

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