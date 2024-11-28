Директор соццентра на Алтае назвал ротавирус возможной причиной заболевания людей

Фото: vk.com/СУ СК РФ по Алтайскому краю

Причиной заболевания людей в частном социальном центре "Рубикон" в селе Калистратиха Алтайского края могла стать "ротавирусная инфекция". Об этом заявил директор центра Алик Гельфенбайн.

"Только на следующей неделе будут известны результаты. (Врачи. – Прим. ред.) дали предписания, какие препараты пропить тем, у кого нет симптомов", – цитирует его ТАСС.

По словам директора центра, все началось еще неделю назад, когда заболели несколько человек. После приезда медиков одному из пострадавших стало хуже, но скорая не стала его забирать, а на следующий день он скончался, рассказал Гельфенбайн.

"Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом еще у одного", – добавил он.

Гельфенбайн отметил, что ранее замечаний относительно санитарных норм в его адрес не поступало. Всего с учетом пострадавших и погибших, в центре находились 28 человек, а само учреждение специализируется на адаптации бывших осужденных людей, заключил директор учреждения.

Тело первого умершего постояльца центра "Рубикон" было найдено 28 ноября, позже в медицинских учреждениях скончались еще двое, а число госпитализированных в больницу Барнаула достигло 18 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

