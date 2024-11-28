Число госпитализированных из соццентра на Алтае выросло до 18

Фото: vk.com/СУ СК РФ по Алтайскому краю

До 18 человек увеличилось число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае, сообщил Минздрав региона.

"Состояние 14 человек врачи оценивают как средней степени тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии", – цитирует ТАСС ведомство.

Для эвакуации пострадавших были задействованы 7 бригад скорой помощи. В результате пациенты доставлены в инфекционное отделение городской больницы № 5 города Барнаула. Все госпитализированные получают необходимое лечение.

Между тем источник в силовых структурах региона заявил РИА Новости, что одним из отравившихся директор соццентра. Он также как и другие доставлен в медучреждение.

"Директору центра "Рубикон" для реабилитации бывших осужденных тоже стало плохо, его госпитализировали с признаками отравления, поэтому пока его задержание невозможно", – подчеркнул осведомленный источник.

28 ноября в частном соццентре в селе Калистратиха было обнаружено тело постояльца с признаками отравления. Немногим позже скончались еще двое пострадавших.

По предварительной версии СК, это может быть связано с отравлением неизвестным веществом. После случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

