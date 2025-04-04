Глава офиса ВОЗ в Москве: в России нет новой инфекции

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отрицает появление в России новой инфекции, вызывающей кашель с кровью. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

По его словам, организация связалась с Роспотребнадзором и получила данные о нескольких случаях на тот момент неизвестного заболевания.

"Было проведено расследование, в том числе лабораторно подтвержденное, о том, что данные пять случаев в Москве и Московской области являлись пневмонией, вызванной микоплазменной инфекцией. Это не новый вирус", – цитирует Бердыклычева ТАСС.

Он также добавил, что количество случаев не представляет повышенного эпидемиологического риска.

Ранее СМИ писали, что в России якобы появился неизвестный вирус, вызывающий высокую температуру и кашель с кровью. В Роспотребнадзоре предположили, что он может быть микоплазменной инфекцией.

В свою очередь, инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов сказал, что описанные заболевшими симптомы соответствуют ОРВИ. В стране не выявлены новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями, указал он, сославшись на данные постоянного эпидемиологического мониторинга НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.