Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в РФ

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Риски распространения сибирской язвы по территории РФ отсутствуют, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Роспотребнадзор мониторит ситуацию с сибирской язвой в Таиланде. Угроза эпидемического распространения исключена", – рассказали в ведомстве журналистам.

По информации ведомства, в Таиланде зарегистрированы два случая сибирской язвы. Один человек умер в результате развития септической формы болезни. Уточняется, что под медицинским наблюдением также находятся лица, которые принимали участие в убое больного животного и люди, употреблявшие мясо.

В частности, для недопущения завоза на территорию РФ инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль.

Ранее в Роспотребнадзоре обратили внимание на угрозу распространения сибирской язвы из-за двух зарегистрированных случая заражения в Казахстане. Тогда также уточнялось, что на приграничной с республикой территорией ситуация по заболеванию стабильная. В ведомстве добавляли, что заболевание не передается от человека к человеку.

