Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

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В Москве наблюдается сезонное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

В пресс-службе отметили, что грипп утратил доминирующую позицию среди респираторных вирусов. Сейчас наиболее распространены риновирусы и РС-вирусы.

Ведомство рекомендует при первых симптомах заболевания оставаться дома, чтобы снизить риск заражения окружающих и предотвратить возможные осложнения.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в России нет новых или мутировавших вирусов. Это опровержение появилось после сообщений в телеграм-каналах о неизвестном вирусе, который вызывает жар и кашель с кровью.

До этого россиян предупредили о потенциальной опасности птичьего гриппа H5N1. После завершения происходящих в его структуре изменений он может стать опасным для человека, приобретя способность легко передаваться между людьми.