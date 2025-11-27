Собянин рассказал о реконструкции здания школы с 90-летней историей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тверском районе Москвы завершена реконструкция школы № 1501. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Мэр отметил, что здание почти с 90-летней историей на Тихвинской улице было полностью обновлено к 1 сентября в рамках программы "Моя школа". Учреждение стало современным и комфортным. Теперь занятия будут проходить в условиях, которые учитывают все потребности учащихся.

В частности, был укреплен фасад здания, обновлена кровля, заменены инженерные системы. Внутренние помещения стали более светлыми и комфортными: там появились стеклянные перегородки и двери, светодиодные светильники, шумопоглощающие потолки.

По словам Собянина, также созданы как универсальные, так и специализированные кабинеты и медиатека. Кроме того, ученики смогут практиковаться в лабораторно-исследовательских комплексах. В вестибюлях и рекреациях школьники будут отдыхать во время перемен на новых диванах.

Также благоустроена и территория у школы. Там появились спортивные и игровые площадки, места для отдыха.

Градоначальник добавил, что в школе есть много кружков и секций, которые посещают тысячи учеников. Старшеклассники проходят программы предпрофессионального образования, среди которых медицинские, инженерные, предпринимательские, медиаклассы.

В прошлом году выпускники школы смогли набрать по трем предметам ЕГЭ более 220 баллов. 14 учеников получили 100 баллов по разным предметам, отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что к сентябрю 2026 года в Москве построят и реконструируют еще около 120 школ. Обновленные здания украсит художественно-архитектурная подсветка, фасады и кровли будут переведены в порядок, а инженерные коммуникации заменены. Для учащихся откроют кабинеты для научных экспериментов, оборудуют спортивные залы и места для отдыха.

