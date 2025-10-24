WSJ: Трамп выбрал средний вариант жесткости санкций против России

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп выбрал средние по жесткости санкции против России, сообщает RT со ссылкой на газету Wall Street Journal.

По информации СМИ, американскому лидеру было представлено три варианта возможных санкций. Самый жесткий был направлен на непосредственно российскую промышленность и высокопоставленных руководителей. Также рассматривались и более мягкие меры.

Известно, что выбор главы Белого дома поддержали госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

По словам бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера, Трамп оставляет "некоторые вопросы открытыми", так как он по-прежнему хочет заключить сделку с Владимиром Путиным.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов ввело дополнительные санкции против двух нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России.

Всего в списке американского министерства оказались 34 организации. Все имущество российских нефтяных компаний в США будет заблокировано.

