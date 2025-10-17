Московские врачи провели уникальную операцию годовалой девочке с сосудистой патологией

Фото: 123RF.com/nadezdagorosko

Врачи московской клиники доктора Рошаля провели уникальную операцию годовалой девочке с редким сосудистым образованием во рту, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Один из ключевых факторов качественного расширения наших возможностей в лечении пациентов – внедрение передовых разработок. Благодаря этому московские врачи успешно справляются со сложными клиническими случаями, сводя риски к минимуму", – поделилась она.

Ракова отметила, что использованная методика, разработанная столичными медиками, позволила удалить сложное образование, которое вызывало кровотечение и стремительно росло, всего за 15 минут.

Заммэра уточнила, что у пациентки была диагностирована гемангиома – доброкачественная опухоль из кровеносных сосудов, поразившая слизистую щеки, глотки и часть десны. Новообразование вызывало дискомфорт и стремительно росло, а удаление обычным хирургическим способом было невозможно.

"Новообразование устранили с помощью специального высокоточного лазерного скальпеля. Метод также исключает риск развития рецидива заболевания", – отметила Ракова.

В настоящее время девочку выписали, она находится под амбулаторным наблюдением специалистов.

