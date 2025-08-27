27 августа, 10:21Происшествия
В Хабаровском крае мужчину на бочке унесло течением в Охотское море
"По данным полиции, при попытке переезда через устье реки Тыл на автомобиле "КамАЗ" группа из трех человек оказалась в зоне сильного прилива. В результате повышения уровня воды автомобиль заглох", – говорится в сообщении.
В результате два человека смогли спастись самостоятельно, а третьего мужчину с бочкой из-под горюче-смазочных материалов унесло течением.
После ЧП было безуспешно обследовано устье реки Тыл и береговая линия Охотского моря на площади около 25 квадратных километров. Сейчас на поиски мужчины вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.
Всего в поисках участвуют 33 человека на 6 единицах техники.
Ранее ребенка унесло течением реки после ДТП в Дагестане. Всего в аварии на границе Шамильского и Тляратинского районов пострадали шесть человек, включая двоих детей. Из шести пострадавших трое были госпитализированы. Еще двое получили помощь на месте. В поисках второго ребенка были задействованы около 50 местных жителей.
Новости регионов: в Краснодарском крае спасли группу туристов, отрезанных паводком