В Хабаровском крае мужчину на бочке унесло течением в Охотское море

В Хабаровском крае спасатели ищут 38-летнего мужчину, которого унесло на бочке в сторону Охотского моря. Об этом сообщает телеграм-канал регионального МЧС.

"По данным полиции, при попытке переезда через устье реки Тыл на автомобиле "КамАЗ" группа из трех человек оказалась в зоне сильного прилива. В результате повышения уровня воды автомобиль заглох", – говорится в сообщении.

В результате два человека смогли спастись самостоятельно, а третьего мужчину с бочкой из-под горюче-смазочных материалов унесло течением.

После ЧП было безуспешно обследовано устье реки Тыл и береговая линия Охотского моря на площади около 25 квадратных километров. Сейчас на поиски мужчины вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Всего в поисках участвуют 33 человека на 6 единицах техники.

Ранее ребенка унесло течением реки после ДТП в Дагестане. Всего в аварии на границе Шамильского и Тляратинского районов пострадали шесть человек, включая двоих детей. Из шести пострадавших трое были госпитализированы. Еще двое получили помощь на месте. В поисках второго ребенка были задействованы около 50 местных жителей.

