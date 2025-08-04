В Абхазии мужчина не смог помочь племяннице и скончался от остановки сердца

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В Абхазии мужчина не смог помочь племяннице и умер от остановки сердца, сообщает "Радио 1" со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка республики Мактину Джинджолию.

Десятиклассница погибла в районе слияния реки с морем, предварительно, она попала в водоворот. Дядя пытался ей помочь, но девушка не подавала признаков жизни, несмотря на все усилия. В результате мужчина скончался на месте от остановки сердца.

Омбудсмен добавила, что родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь. Она призвала усилить меры безопасности у водоемов и установить предупреждающие знаки и ограждения, так как это поможет избежать подобных трагедий в будущем.

Ранее в Мордовии многодетная женщина утонула, пытаясь спасти дочь. Семья приехала отдыхать на берег реки Мокши, отец находился у палатки. В какой-то момент 13-летняя дочь начала тонуть, мать и старшая девочка успели ее спасти, но сами выбраться из воды не смогли.

Глава республики Артем Здунов отмечал, что без мамы и старшей сестры остались 10 детей. Он также добавил, что семье погибшей окажут необходимую поддержку и опеку.

