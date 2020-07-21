Один человек погиб в результате пожара в квартире на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел на севере Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что возгорание возникло на Карельском бульваре, доме 2, корпусе 2. Пожар произошел в квартире на девятом этаже жилого дома.

"В ходе тушения в очаге пожара на диване обнаружен труп человека", – сообщил источник.

Он добавил, что площадь пожара составила 5 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания из соседних квартир эвакуировали четыре человека. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.

Ранее возгорание возникло в жилом доме в Марьиной Роще. В результате инцидента погиб один человек.