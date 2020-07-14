Очевидцы сообщают о пожаре в ДК "Дружба" в Котельниках

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Очевидцы рассказали о пожаре в ДК "Дружба" в Котельниках, жители услышали взрывы, передает телеканал Москва 24.

По их словам, причиной мог стать удар молнии в высоковольтный кабель. На место отправились спасатели.

До конца суток в Москве ожидаются дождь и гроза. Столичные службы ЖКХ перевели на усиленный режим работы. В частности, проверяют системы водоотведения по всему городу, а в особо опасных участках устанавливают устройства для откачки воды.

В режиме повышеной готовности находятся энергетики организации "Россети Московский регион", при необходимости они смогут ликвидировать последствия непогоды и восстановить электроснабжение. Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт.