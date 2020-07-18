Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в жилом доме в Марьиной Роще, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что возгорание возникло в здании на улице Октябрьская. В результате инцидента погиб один человек.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. О причинах пожара не сообщается.

Ранее возгорание произошло в квартире в жилом доме на улице Твардовского. Пострадавших в результате инцидента не обнаружено.

До этого пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Возгоранию присвоили второй уровень сложности, его площадь составила 4,5 тысячи квадратных метров. Пожар был потушен, несмотря на то, что процесс осложняли сильный ветер и легкая воспламеняемость обуви.