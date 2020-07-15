Квартира загорелась на улице Твардовского

Фото: Москва 24

Квартира загорелась в жилом доме на улице Твардовского в столице. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Подробности происшествия уточняются.

Накануне в микрорайоне Хлебниково в подмосковном городе Долгопрудном загорелся обувной склад. Площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров, из-за возгорания полностью обрушилась кровля комплекса.

13 июля пожар произошел в жилом доме в столичном районе Пресненском. Из огня были спасены восемь человек. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров – огонь распространился по квартире на втором этаже.