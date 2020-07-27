Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС РФ.

Возгорание возникло на балконе на седьмом этаже, там горели вещи. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Сообщается, что в ходе ликвидации пожара был спасен один человек. Еще троих с целью обеспечения их безопасности вывели из здания. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел на улице Южнобутовской. В ходе ликвидации возгорания представители экстренных служб спасли трех человек.