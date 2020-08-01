Два человека погибли при пожаре в ангаре в Можайске

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Можайске, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло в ангаре по адресу Вокзальный проезд, дом 5. Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 450 квадратных метров. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

28 июля в Москве возле метро "Калужская" на Профсоюзной улице загорелся автомобиль на площади 5 квадратных метров. Движение в районе ДТП было осложнено по двум полосам, информации о пострадавших не поступало.