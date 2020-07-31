Пожар на складе полиэтиленовой продукции в Дзержинске локализован

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Пожар на складе полиэтиленовой продукции "Полимериндустрия" в Дзержинске локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 15:43 пожар локализован на площади 1 500 квадратных метров. На месте работает лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации воздуха", – сказали в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлечены 69 человек и 21 единица техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании в квартире в Зеленограде. Пожар произошел на балконе на седьмом этаже, там горели вещи. Площадь пожара составила три квадратных метра.