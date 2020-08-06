Пожар в здании на северо-востоке Москвы локализован

Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, горит строящийся жилой комплекс. В настоящий момент устанавливаются причины пожара.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что возгорание наблюдается на улице Красной Сосны, в доме 3, строении 21. По его словам, там горят строительные материалы.

Предположительно, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. В настоящий момент пожарным удалось локализовать возгорание.

Ранее два человека погибли при пожаре в квартире на юге столицы. Возгорание произошло на первом этаже дома 16 по улице Высокой.

