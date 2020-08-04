Возгорание в здании и ангаре в центре Москвы ликвидировано

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Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном здании и ангаре в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости

"Спасатели ликвидировали открытое горение в 11:22. Десять человек вывели из соседнего примыкающего здания, в 11:26 пожар ликвидирован, пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу переулок Гарднеровский, дом 3, строение 4А поступило спасателям утром во вторник, 4 августа. Изначально огонь распространялся в ангаре, после чего перекинулся на примыкающее здание, которое находится на реконструкции.

Как рассказал Москве 24 очевидец инцидента, строением никто не пользовался из-за пандемии коронавируса.

"Хостел этот закрыли месяц назад, там не было постояльцев, потому что не было клиентов из-за пандемии. Я убираюсь в соседнем кафе и нас всех эвакуировали", – объяснил он.

Накануне сотрудники МЧС потушили пожар в подвале дома, расположенного на Автозаводской улице Даниловского района столицы. Возгорание произошло из-за прорыва газовой трубы, потребовалось эвакуировать из здания 80 человек.

