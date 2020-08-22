Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Ярославле получат по 200 тысяч рублей

По 200 тысяч рублей получат пострадавшие в результате взрыва газа в Ярославле

Пострадавшие в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле получат компенсацию в виде 200 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, передает телеканал Москва 24.

"По 200 тысяч будет выплачено тем, кто сейчас находится в больнице. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья", – заявил Миронов.

Ранее в социальных сетях он сообщил, что семьи погибших также получат компенсацию. Она составит 1 миллион рублей.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле вечером 21 августа. В результате хлопка обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Взрыв повредил 12 квартир, из которых шесть оказались полностью уничтоженными.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Изначально было известно об одном погибшем, однако затем под завалами были найдены тела еще двоих. В качестве основной версии причины взрыва называют утечку газа.