Жильцы дома в Ярославле рассказали, как они спасались во время взрыва

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Жильцы дома, в котором произошел взрыв газа, в Ярославле рассказали, как они спасались при взрыве, сообщает РИА Новости.

В частности, Татьяна Юрьевна рассказала, что ее супруг выламывал железную дверь ломом. Она жила за стеной квартиры, в которой произошел взрыв. Она отметила, что из-за хлопка на кухне осыпалась плитка, а рядом с ними все было выбито.

"А потом я зашла в большую комнату, и там жалюзи лежит на полу как сугроб. И тут все начинает заполняться едким дымом. Мы слышим истошные вопли с улицы бегите, бегите из дома. Мы стали выходить, а у нас заклинило железную дверь на две квартиры", – рассказала жительница, объясняя, почему ее мужу пришлось выламывать дверь.

Она сообщила, что сильно надышалась дымом, однако соседи помогли выбраться из дома. Она рассказала, что лично не знает семью, которая погибла в результате взрыва.

"По словам соседей, они только что с сыном только вернулись с улицы, как раздался взрыв. Когда мы выходили, их тамбур горел", – сказала Татьяна Юрьевна.

Она добавила, что ночь ей пришлось провести у сестры, которая выдала ей чистую одежду. По словам собеседницы агентства, ей не удалось забрать вещи, которые находятся в квартире.

"Вот так в 70 лет остаться без крыши над головой, у нас ничего нет – документы, вещи все осталось там", – поделилась Татьяна Юрьевна.

Другая жительница дома, Ирина Сергеевна, рассказала, что в результате взрыва у нее пострадал только балкон. Она находилась в квартире на пятом этаже. Рядом с ней были два внука.

Ирина Сергеевна рассказала, что из-за дома не могла открыть окно с одной стороны квартиры. Поэтому она начала призывать на помощь, махая красным полотенцем, с другой стороны.

"Очень быстро к нам поднялись пожарные и спустили нас. Но все-таки мы успели наглотаться дыма, особенно мой муж – он пытался спуститься по лестнице самостоятельно, но вернулся с красными глазами, там совсем нельзя было дышать", – поделилась Ирина Сергеевна.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле вечером 21 августа. В результате хлопка обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Взрыв повредил 12 квартир, из которых шесть оказались полностью уничтоженными.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Изначально было известно об одном погибшем, однако затем под завалами были найдены тела еще двоих. В качестве основной версии причины взрыва называют утечку газа.