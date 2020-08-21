Один человек погиб при взрыве газа в Ярославле

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Один человек погиб в результате взрыва газа в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства рассказал, что, предварительно, при взрыве пострадали еще три человека. В настоящий момент специалисты выясняют, есть ли под завалами люди.

Обрушение со второго по шестой этажи произошло в жилом 10-этажном многоквартирном доме на улице Батова. Источник в экстренных службах сообщил, что в результате взрыва газа оказались повреждены минимум восемь квартир.

"Обрушения в той или иной степени зафиксированы со второго по шестой этаж десятиэтажного жилого дома. С третьего по пятый этажи перекрытия полностью разрушены", – сказал источник.

Сейчас из дома в целях безопасности эвакуируют жильцов. На месте ЧП работают спасатели и пожарные расчеты.

Мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что в ближайшее время в регионе будет создан Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим.

