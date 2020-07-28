Женщина пострадала при взрыве газа в Красноярском крае

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

Инцидент произошел в трехэтажном доме в Рыбинском районе на Центральной улице. При взрыве пострадала пожилая женщина. Из дома были эвакуированы 60 человек. В результате происшествия оказались повреждены две квартиры.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области из-за взрыва бытового газа пострадали четыре человека. Инциденты произошли в частном и многоквартирном жилых домах. В Барабинске взрыв произошел в частном жилом доме, в результате чего пострадали двое взрослых и 15-летний подросток.

В Куйбышеве в происшествии пострадала женщина 1937 года рождения, проживавшая в двухэтажном 16-квартирном доме, она госпитализирована. Из-за взрыва были повреждены остекление и межкомнатная дверь, обломки и осколки также попали в припаркованную у дома машину.