Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде

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Взрыв газа случился в доме в Нижнем Новгороде. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Известно, что хлопок произошел по адресу: улица Краснодонцев, дом 17.

"Взрыв газовоздушной смеси в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома с возгоранием", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что пожар после взрыва в данный момент локализован на 10 квадратных метрах.

В результате ЧП пострадали три человека. Об их состоянии не сообщается.

"Эвакуированы 124 человека. Спасены 11 человек", – отметили в МЧС.

Взрыв повредил межквартирные перегородки, а также перекрытие между 6-м и 7-м этажами. Также выбиты стекла в двух квартирах и лестничном марше подъезда.

Ранее один человек погиб при взрыве газа в доме под Кировом. В результате случившегося произошло обрушение перекрытия первого этажа.