Один человек погиб при взрыве газа в доме под Кировом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Взрыв газа случился в квартире жилого дома в Кировской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По имеющимся данным, взрыв произошел в поселке Кикнур.

"На улице Шарыгина, дом 1а, произошел хлопок газовоздушной смеси", – подтвердили в МЧС.

По данным единой дежурной диспетчерской службы района, в результате случившегося погиб один человек.

"Двое пострадавших, один погибший", – заявили в ЕДДС.

По данным МЧС, возгорание после взрыва удалось потушить. При этом в результате взрыва произошло обрушение перекрытия первого этажа.

Прибывшие на место происшествия спасатели провели эвакуацию жильцов дома. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее один человек погиб при взрыве в жилом доме под Тверью. Предполагается, что причиной происшествия стали нарушения при эксплуатации газового оборудования.