Четыре человека пострадали при двух взрывах газа в Новосибирской области

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Четыре человека пострадали в результате двух взрывов бытового газа в Новосибирской области. Как сообщает РИА Новости, инциденты произошли в Барабинске и Куйбышеве.

В Барабинске взрыв произошел в частном жилом доме. Из-за него пострадали двое взрослых и 15-летний подросток

"По предварительной информации, взрослые, распивая алкогольные напитки, кипятили воду на газовой плите и закурили", – сообщили в ГУ МЧС по региону.

Медики направили в центральную районную больницу мужчину и подростка с ожогами различной степени тяжести, второй мужчина от медицинской помощи отказался.

В Куйбышеве в происшествии пострадала женщина 1937 года рождения, проживавшая в двухэтажном 16-квартирном доме, она госпитализирована. Из-за взрыва были повреждены остекление и межкомнатная дверь, обломки и осколки также попали в припаркованную у дома машину.

Специалисты определяют размер ущерба, а также выясняют обстоятельства произошедших взрывов. Основная версия – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее в июле пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде. Двоим из них потребовалась госпитализация. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает его по части 1 статьи 238-й Уголовного кодекса РФ.

