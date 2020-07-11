Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде, двое госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Как уточняется, по предварительным данным, при происшествии три человека получили легкие травмы, медики осмотрели их на месте.

"Еще двое человек – мужчина и женщина – доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей", – говорится в сообщении.

Взрыв газа случился на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде.

Известно, что хлопок произошел по адресу: улица Краснодонцев, дом 17.

Сообщалось, что пожар был локализован на 10 квадратных метрах.

Взрыв повредил межквартирные перегородки, а также перекрытие между 6-м и 7-м этажами. Также выбиты стекла в двух квартирах и лестничном марше подъезда.

