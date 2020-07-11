08:06
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде, двое госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
Как уточняется, по предварительным данным, при происшествии три человека получили легкие травмы, медики осмотрели их на месте.
"Еще двое человек – мужчина и женщина – доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей", – говорится в сообщении.
Взрыв газа случился на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде.
Известно, что хлопок произошел по адресу: улица Краснодонцев, дом 17.
Сообщалось, что пожар был локализован на 10 квадратных метрах.
Взрыв повредил межквартирные перегородки, а также перекрытие между 6-м и 7-м этажами. Также выбиты стекла в двух квартирах и лестничном марше подъезда.
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