СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

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Уголовное дело о нарушении требований безопасности возбуждено после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей")", – говорится в сообщении.

По последним данным, при происшествии пострадали пять человек.

Взрыв газа случился на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде.

Известно, что хлопок произошел по адресу: улица Краснодонцев, дом 17.

Сообщалось, что пожар был локализован на 10 квадратных метрах.

Взрыв повредил межквартирные перегородки, а также перекрытие между 6-м и 7-м этажами. Также выбиты стекла в двух квартирах и лестничном марше подъезда.

