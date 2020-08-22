Основной версией взрыва в жилом доме в Ярославле называют утечку газа

11:43
Фото: СК РФ
В качестве основной версии взрыва в доме в Ярославле следствие рассматривает утечку бытового газа в квартире четвертого этажа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СК РФ.
"По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже. В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире четвертого этажа", – сказано в сообщении.
Кроме этого, в Ярославль для оказания необходимой помощи и проведения следственных действий отправлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он также получил центральному аппарату СК России контролировать ход расследования уголовного дела.
Вечером, 21 августа, в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа. Обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Погибли две женщины и восьмилетний мальчик.
Семьи погибших граждан получат по поручению мэра города Владимира Волкова по одному миллиону рублей.
В результате взрыва оказались повреждены 12 квартир, из них шесть полностью уничтожены. В квартирах проживали 33 человека, из которых девять – дети. В момент происшествия в зоне взрыва находились 19 человек, включая одного ребенка.
В городе объявили режим ЧС местного уровня.
Спасатели из Москвы направлены в Ярославль для помощи коллегам после взрыва в жилом доме
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