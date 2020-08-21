Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Ярославле

Фото: МЧС России

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле, говорится на сайте ведомства.

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека")", – заявили представители Следственного комитета по региону.

Кроме того, после ЧП прокуратура Ярославской области начала проверку.

Ранее сообщалось, что на улице Батова, в доме 5, произошел взрыв газа, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. По данным МЧС, погибла женщина, а четыре человека пострадали.

В настоящий момент следователи и криминалисты продолжают работу на месте ЧП. Согласно информации правительства региона, в доме с шестого по первый этаж произошло обрушение перекрытий, передает ТАСС.

"Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этажи, повреждено 10 квартир", – уточняется в сообщении властей.

Кроме того, говорилось, что под завалами обрушившегося дома в Ярославле могут находиться люди.

По последним данным, утечку газа рассматривают как основную версию взрыва в доме в Ярославле. Точная причина происшествия выясняется.