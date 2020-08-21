Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Ярославле

21 августа, 21:36
Фото: МЧС России
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле, говорится на сайте ведомства.
"По данному факту следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека")", – заявили представители Следственного комитета по региону.
Кроме того, после ЧП прокуратура Ярославской области начала проверку.
Ранее сообщалось, что на улице Батова, в доме 5, произошел взрыв газа, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. По данным МЧС, погибла женщина, а четыре человека пострадали.
В настоящий момент следователи и криминалисты продолжают работу на месте ЧП. Согласно информации правительства региона, в доме с шестого по первый этаж произошло обрушение перекрытий, передает ТАСС.
"Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этажи, повреждено 10 квартир", – уточняется в сообщении властей.
Кроме того, говорилось, что под завалами обрушившегося дома в Ярославле могут находиться люди.
По последним данным, утечку газа рассматривают как основную версию взрыва в доме в Ярославле. Точная причина происшествия выясняется.
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ярославле
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: