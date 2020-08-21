Число пострадавших при взрыве в доме в Ярославле увеличилось до четырех

Фото: МЧС России

Число пострадавших после взрыва в жилом доме в Ярославле увеличилось до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской станции скорой медицинской помощи.

"Двое пострадавших находятся в больнице имени Соловьева, еще двоих туда везут. И один человек скончался", – сказала собеседница агентства.

В пресс-службе правительства Ярославской области сообщили, что состояние троих пострадавших оценивается врачами как средней тяжести.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших при взрыве дома. Также он отдал правительству распоряжение задействовать все экстренные службы города.

"Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие", – написал на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор.

Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже в доме № 5 на улице Батова. В результате взрыва обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Из дома в целях безопасности эвакуировали 60 человек.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что причиной взрыва в жилом доме могла стать утечка газа. На месте происшествия сейчас работают свыше 100 спасателей и 29 единиц техники. Они продолжают разбирать завалы.

В Ярославле по поручению мэра города Владимира Волкова создан Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим. Там сообщили, что жильцов дома временно разместят в администрации района. Сейчас специалисты составляют списки граждан, пострадавших от взрыва.

