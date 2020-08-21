Утечку газа рассматривают как основную версию взрыва в доме в Ярославле

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Причиной взрыва в жилом доме в Ярославле могла стать утечка газа. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

"Пока утечка газа рассматривается как основная версия", – говорится в сообщении. Кроме того, среди других возможных причин взрыва в доме рассматриваются неисправность газового оборудования, а также небрежное обращение с ним.

В ГУ МЧС по региону подтвердили, что в результате взрыва и пожара в доме погибла женщина. "По предварительной информации, погиб один человек и три человека пострадали", – сообщили в ведомстве.

По данным экстренной службы, продолжается разбор завалов и цифры по жертвам и пострадавшим могут меняться. Группировка, которая участвует в ликвидации последствий взрыва, составляет свыше 100 человек. Помимо этого, спасатели задействовали 29 единиц техники.

В результате ЧП произошло обрушение с пятого по третий этаж. Как пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области, сейчас проводится эвакуация жильцов дома, где произошел взрыв.

