Под завалами обрушившегося дома в Ярославле могут находиться люди

21 августа, 21:11
Фото: МЧС России
Под завалами в панельном доме в Ярославле, где произошел взрыв газа, могут находиться люди, приводит РИА Новости заявление пресс-службы правительства области.
"Под завалами могут находиться люди. На место прибыли... пожарно-спасательные подразделения по третьему рангу", – говорится в сообщении властей.
После ЧП произошло обрушение части конструкций с третьего по пятый этаж. Согласно данным МЧС, погиб один человек и трое пострадали. Взрыв раздался в доме № 5 на улице Батова, погибла женщина.
В связи с происшествием начала работать горячая линия. "Открыт телефон горячей линии ГУ МЧС РФ по Ярославской области 8 (485) 279-09-01", – сказали в МЧС.
После взрыва в жилом доме в Ярославле произошел пожар. Из дома в целях безопасности начали эвакуацию жильцов. На месте ЧП работают спасатели и пожарные расчеты.
Известно, что утечку газа рассматривают как основную версию взрыва. Помимо того, среди других возможных причин взрыва в доме рассматриваются неисправность газового оборудования, а также небрежное обращение с ним.
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ярославле
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