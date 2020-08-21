Газовщики в июле проводили техобслуживание в доме в Ярославле, где произошел взрыв

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Внутридомовое газовое оборудование в доме в Ярославле, где 21 августа произошел взрыв газа, проверяли в 2020 году три раза. Об этом заявили представители "Газпром межрегионгаз", передает "Интерфакс".

В 19:42 газовщики выполнили отключение от газоснабжения трех подъездов. В настоящий момент на месте аварии находятся 50 специалистов и около 10 единиц техники.

"В январе, апреле и июле 2020 года по данному адресу ярославскими газовщиками проводилось техническое обслуживание, проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", – сказали в "Газпром межрегионгаз".

По данным компании, в квартире, где раздался взрыв, 24 января текущего года было выполнено техническое обслуживание. "В ряд квартир доступ обеспечен не был", – добавили в организации.

Известно, что число пострадавших при взрыве в доме в Ярославле увеличилось до четырех. На месте происшествия сейчас работают свыше 100 спасателей и 29 единиц техники. Они продолжают разбирать завалы. В результате ЧП погибла женщина.