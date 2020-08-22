Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Ярославле

09:53
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Трое пострадавших при взрыве в многоэтажном доме в Ярославле остаются в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства области.
Собеседник агентства рассказал, что две женщины с черепно-мозговыми травмами находятся сейчас в больнице имени Соловьева. Одна женщина доставлена в больницу № 9. У нее врачи диагностировали гипертоническую болезнь. Еще одна пострадавшая находится на амбулаторном лечении.
Накануне в Ярославле на улице Батова в доме №5 на четвертом этаже произошел взрыв, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Погибли две женщины и восьмилетний мальчик.
Семьи погибших граждан получат по поручению мэра города Владимира Волкова по одному миллиону рублей. Причиной взрыва в жилом доме могла стать утечка газа.
В результате взрыва оказались повреждены 12 квартир, из них шесть полностью уничтожены. В квартирах проживали 33 человека, из которых девять – дети. В момент происшествия в зоне взрыва находились 19 человек, включая одного ребенка.
Жильцов пострадавших квартир разместили в администрации района. Эксперты намерены оценить состояние дома и дать оценку к 24 августа. На месте происшествия продолжают работать спасатели, разбирая завалы.
В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело, прокуратура области начала проверку. В Ярославле объявлен режим ЧС городского уровня.
Спасатели из Москвы направлены в Ярославль для помощи коллегам после взрыва в жилом доме
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