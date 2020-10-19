В "Мосгазе" опровергли информацию о хлопке газа в квартире на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пресс-службе АО "Мосгаз" не подтвердили информацию о хлопке газа в столичной квартире, которая появилась в СМИ.

"По результатам осмотра квартиры в жилом доме по адресу улицы Островитянова, дом 45, корпус 1, обнаружена утечка газа в соединительной подводке к газовой плите. Утечка оперативно устранена, угрозы населению нет", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что хлопок газа произошел в одной из квартир, находящейся на юго-западе Москвы.

Утром, 19 октября, пожар произошел в трансформаторной будке на юго-западе столицы.