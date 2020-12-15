Два человека пострадали в результате взрыва газа в Красноярске

Бытовой газ взорвался в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате происшествия пострадали, по предварительным данным, два человека. Собеседник агентства также отметил, что хлопок газа произошел в многоэтажке по адресу улица Парашютная, дом 92.

Известно, что горения после хлопка не последовало.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в Ленинградской области. Как заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко, инцидент случился в городе Всеволожске по адресу улица Добровольского, 22.