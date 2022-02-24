Взрыв прогремел в городе Вестминстер в США – СМИ

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Взрыв произошел в американском штате Колорадо. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент случился в городе Вестминстер. Из-за случившегося были эвакуированы люди из четырех зданий.

В данный момент пожарные службы ликвидируют последствия взрыва. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Люберцах. В результате инцидента пострадал один человек.

Из-за случившегося оказались выбиты входная дверь и остекление квартиры пятиэтажного дома. Конструкции здания при этом повреждены не были.

По факту хлопка прокуратура организовала проверку. В ходе нее сотрудники намерены дать оценку действиям ответственных лиц, в частности в вопросе соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Позднее в "Мособлгазе" заявили, что хлопок произошел в результате неосторожных действий одного из жильцов дома.