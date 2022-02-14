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происшествия

22:48

В "Мособлгазе" назвали причину хлопка газа в доме в Люберцах

происшествия

Фото: mosobl.sledcom.ru

Хлопок газа в жилом доме в подмосковных Люберцах произошел из-за неосторожных действий одного из жильцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Мособлгаза".

"В 20:14 по московскому времени произошел хлопок газовоздушной смеси в результате неосторожных действий жильца, находящегося в нетрезвом состоянии", – отметили в компании.

На место выехали сотрудники "Мособлгаза". Жизни и здоровью жильцов дома ничего не угрожает.

Как уточнили, в пресс-службе подмосковного главка СК РФ, в результате инцидента пострадал мужчина, который находился в квартире в этот момент. По факту хлопка газа организована доследственная проверка.

О происшествии стало известно ранее в понедельник. Уточнялось, что в результате взрыва были выбиты входная дверь и остекление квартиры пятиэтажного дома. Конструкции здания при этом повреждены не были.

По факту хлопка проверку организовала также прокуратура. В ходе нее специалисты намерены дать оценку действиям ответственных лиц, в частности в вопросе соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

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