В "Мособлгазе" назвали причину хлопка газа в доме в Люберцах

22:48
Фото: mosobl.sledcom.ru
Хлопок газа в жилом доме в подмосковных Люберцах произошел из-за неосторожных действий одного из жильцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Мособлгаза".
"В 20:14 по московскому времени произошел хлопок газовоздушной смеси в результате неосторожных действий жильца, находящегося в нетрезвом состоянии", – отметили в компании.
На место выехали сотрудники "Мособлгаза". Жизни и здоровью жильцов дома ничего не угрожает.
Как уточнили, в пресс-службе подмосковного главка СК РФ, в результате инцидента пострадал мужчина, который находился в квартире в этот момент. По факту хлопка газа организована доследственная проверка.
О происшествии стало известно ранее в понедельник. Уточнялось, что в результате взрыва были выбиты входная дверь и остекление квартиры пятиэтажного дома. Конструкции здания при этом повреждены не были.
По факту хлопка проверку организовала также прокуратура. В ходе нее специалисты намерены дать оценку действиям ответственных лиц, в частности в вопросе соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: