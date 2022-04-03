Не менее трех человек погибли при взрыве в центре Баку – СМИ

Фото: телеграм-канал Media.Az

В центре азербайджанской столицы произошел взрыв. По предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщает портал Media.az.

Уточняется, что инцидент произошел в здании ночного клуба, расположенного на улице Тарлана Алиярбекова в Баку. Как рассказал пресс-секретарь МВД Азербайджана Эхсан Захидов, слова которого приводит издание, взрыв мог произойти в результате утечки газа.

Также сообщается о раненых, однако их количество не уточняется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и скорая помощь. В настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве газа в одном из ресторанов в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен. Утечка произошла на кухне заведения. Среди пострадавших были туристы. Они получили ожоги.

До этого мощный взрыв прогремел в кипрском городе Лимасол. Взрывное устройство сработало рано утром перед стеклянной дверью ресторана. Здание получило серьезные повреждения.