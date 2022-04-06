Скончалась одна из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанское объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Уточняется, что женщина находилась в реанимации с ожоговыми травмами III степени. У нее было поражено 60-62% тела. По данным объединения, всего в медучреждениях на данный момент находятся 12 пострадавших.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в ночь на 3 апреля в здании ночного клуба, расположенного на улице Тарлана Алиярбекова. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа. В результате происшествия пострадали более 30 человек. Среди раненных есть иностранцы – итальянец и гражданин Сенегала. Известно, что россиян среди посетителей клуба не было. Возбуждено уголовное дело.