Скончалась одна из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

06 апреля, 23:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Количество погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанское объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями.
Уточняется, что женщина находилась в реанимации с ожоговыми травмами III степени. У нее было поражено 60-62% тела. По данным объединения, всего в медучреждениях на данный момент находятся 12 пострадавших.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в ночь на 3 апреля в здании ночного клуба, расположенного на улице Тарлана Алиярбекова. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа. В результате происшествия пострадали более 30 человек. Среди раненных есть иностранцы – итальянец и гражданин Сенегала. Известно, что россиян среди посетителей клуба не было. Возбуждено уголовное дело.
Три человека находятся в критическом состоянии после взрыва в ночном клубе в Баку
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