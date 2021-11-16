Пожар произошел на территории АЭС в Японии

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Пожар случился на территории АЭС "Гэнкай" в японской префектуре Сага. Об этом информирует агентство Kyodo.

В пресс-службе компании – оператора станции Kyushu Electric Power сообщили, что возгорание удалось полностью потушить в течение часа. При этом пожар не оказал влияния на работу энергоблоков.

О пострадавших в результате возгорания не сообщается. В данный момент причины случившегося устанавливаются.

Ранее утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции. В результате 2-й энергоблок оказался остановлен и поставлен на ремонт.

Позднее в "Росэнергоатоме" назвали остановку одного из блоков Ростовской АЭС плановой. Там уточнили, что утечка пара произошла из-за небольшого дефекта в теплообменном контуре.