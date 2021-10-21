Утечка пара произошла на АЭС в Ростове

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Из-за утечки пара остановлен и поставлен на ремонт 2-й энергоблок Ростовской АЭС", – говорится в сообщении.

Работу продолжают три энергоблока. О пострадавших не сообщалось, радиационный фон, по информации экстренных служб, находится в норме. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее воспламенение произошло на нефтяном танкере "Семен Дежнев", который находился в акватории реки Лены в Иркутской области.

В результате пострадали два члена экипажа.

